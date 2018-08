“CONOZCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO TENGO TEMOR DE SER ALCALDE ESTOY PREPARADO PARA SOLUCIONAR LOS GRAVES PROBLEMAS DE CAJAMARCA”

Panorama conversó con Jesús Julca, candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca, por Somos Perú; nos da a conocer sus propuestas, plan de trabajo y la polémica propuesta de crear una subgerencia de rondas urbanas, entre otros temas.

¿Ingeniero Julca, de manera inicial, ¿cuál es su motivación para tentar una vez más la alcaldía de Cajamarca?

Mire, don Pedro, hemos visto como, durante mucho tiempo, todos los candidatos ofrecen de todo, desde grandes obras en infraestructura hasta programas sociales, sin embargo, ya en el poder, se chocan con una realidad penosa, y terminan no cumpliendo con sus promesas, eso tiene una razón, y es que no conocen la administración pública desde adentro.

¿Usted conoce la administración?

Modestia parte, he sido jefe del servicio de agua potable y saneamiento de mi distrito, jefe de obras de la Municipalidad de Los Baños del Inca, sub gerente de infraestructura, residente en diferentes obras, supervisor y el mayor honor que me dio el pueblo donde nací, fue el ser alcalde distrital.

¿Hace algunos días presentó su plan de gobierno, ¿tiene algunas conclusiones de ese evento?

Nos fue bien, nos acompañaron muchos simpatizantes y amigos, pudimos explicar los ejes de nuestro plan de gobierno y hacer entender a la población que es lo que queremos para Cajamarca.

¿Su propuesta de la sub gerencia de rondas urbanas y campesinas ha generado revuelo ¿es un proyecto viable?

Por su puesto, durante muchos años las rondas han sido cuestionadas injustamente, no hay nada de malo en querer combatir la delincuencia, y con el avance del crimen común y organizado es hora de unirnos, no de separarnos; he visto con tristeza como algunas autoridades han desmerecido la labor de las rondas urbanas y campesinas, yo considero que ellos necesitan implementación, capacitación y se la vamos a dar, pero eso debe hacerse de manera institucional, una sub gerencia de rondas urbanas y campesinas nos ayudara a formarlos, enseñarles la normativa peruana y hasta hacerles entender que son y cómo funcionan los derechos humanos de las personas, por lo tanto, es una propuesta viable, mas no populista, yo no me aprovecho, ni me aprovechare de mis hermanos ronderos.

¿Otro gran problema que usted ha planteado enfrentar son las brechas de acceso a los servicios de agua y saneamiento, pero es un planteamiento que hemos escuchado por años ¿Cómo piensa usted cumplir con ese ofrecimiento?

La brecha social de agua y saneamiento, como bien lo dice, es un tema que todos los cajamarquinos venimos escuchando durante años, pero nadie se atreve a enfrentarla de manera frontal, hay temor en ir a los ministerios y presentar los proyectos, hay miedo en las autoridades en ir y pedir algo que por justicia social les corresponde a los pueblos, nosotros tenemos los proyectos, mire, hay en marcha un proyecto en el Ministerio de Vivienda para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, nosotros tenemos que continuarlo, pero además tenemos proyectos que ayudaran a darle agua a las zonas donde este vital elemento no llega, y a donde llega con mala calidad, mejorar eso, nuestra idea es integral, mejorar no solo la cantidad, sino también la calidad del agua.

¿Y en el eje económico? ¿Es posible mejorar la economía de Cajamarca?

He visto que muy pocos candidatos hablan sobre este tema, partamos de un diagnostico breve, la economía provincial, regional y nacional ha sufrido una depresión en los últimos años, evidentemente esto golpea a los más pobres, mucha gente ha perdido su trabajo y muchos cajamarquinos han tenido que partir a otras regiones a buscar algún ingreso, quiero resaltar aquí, dos planteamientos de nuestro abanico de propuestas:

La primera, es impulsar la creación del parque industrial en Cajamarca, tenemos materia prima, ya basta de seguir vendiéndola a mercados de fuera a un precio irrisorio, nuestros pequeños productores venden a grandes empresas en precios muy bajos, esos mismos productos regresan a Cajamarca a precios elevados, hay que darle valor agregado a nuestras materias primas, vea usted, tenemos lácteos, tenemos artesanía, productos agrícolas, tenemos cuero, últimamente producimos rosas y otros, pero todo se lleva a mercados de fuera y las ganancias para los productores son bajas, es ahí donde tenemos que trabajar, comenzar a ser una provincia industrial.

Segundo, en el sector rural fortaleceremos la agricultura y ganadería a través de capacitaciones, pero no solo eso, hay que dotarlos de Tractores agrícolas, abonos, semillas mejoradas, mejorando la genética del ganado, construyendo reservorios y riego tecnificado lo que garantizará una mejor producción.

¿Y el sector transporte? ¿Tiene usted algún compromiso?

Ninguno, ya lo dije el día de la presentación del plan y lo reafirmo, ¡no negociaremos con nadie! Nuestra municipalidad no puede estar empeñada en cumplir la voluntad de un solo sector, por el contrario, tenemos que buscar una salida integral, reuniéndonos con todos los gremios, enfrentar el problema desde adentro, solo así lograremos una verdadera reforma del transporte.

Aquí quisiera acotar algo más, ni en mi equipo, ni en mi plancha de regidores hay un empresario o alguien ligado a algún sector de transportistas, ¿por qué tomamos esa decisión?, muy simple, nosotros planteamos un trabajo con plena libertad para solucionar la problemática que acarrea el transporte, no tengo ningún problema con mis amigos transportistas, por el contrario, he tenido muchas conversaciones con ellos, pero necesitamos plena independencia para solucionar las dificultades en este sector, y le aseguro al pueblo de Cajamarca, el primero de enero de 2019 empieza la verdadera reforma del transporte.

¿Y respecto de la Municipalidad, como manejar ese tema que para muchos representa un tema polémico

Muchos candidatos tienen temor de hablar sobre este tema, yo no cuestiono a los trabajadores de la municipalidad, creo que ellos hacen una labor interesante, no podemos juzgar a todos por igual, como en todo, siempre hay buenos y malos elementos, pero en muchas oportunidades lo que los trabajadores necesitan es ser incentivados, el alcalde que ingresa siempre parece ser una autoridad que se aísla en su oficina, nosotros tendremos una gestión de puertas abiertas, visitar cada oficina, conocer también los problemas que tienen los trabadores, capacitarlos, impulsar la meritocracia y así, lograremos una gestión eficiente.

Una vez uniendo a todos los trabajadores como equipo podremos brindar un mejor servicio a la población.

¿Ingeniero y los cargos de confianza?

Que el pueblo no dude, tendremos a los mejores profesionales en cada una de las gerencias y sub gerencias, pero no solo eso, hay trabadores que laboran en diferentes oficinas durante muchos años, y cada alcalde que ingresa nunca los toma en cuenta, yo me pregunto ¿Por qué no darles una oportunidad? Ellos conocen el manejo de la municipalidad y estoy seguro que, como yo, quieren aportar algo y a gestión y por ende a la población.

¿El día de la presentación de su plan dio una frase que ha generado muchos comentarios, se refirió al tema de la violencia contra la mujer y la discriminación, quisiera empezar por lo último, ¿se siente un candidato discriminado?

Muchas veces he leído en redes sociales y hasta he visto en la calle comentarios sumamente fuertes y desafortunados, soy un hombre de fe y nunca me avergüenzo ni avergonzaré de mis raíces, nací en los baños del inca, crecí entre la pobreza y la discriminación, pero nunca me di por vencido, es así que cada vez que alguien me grita, indio, cholo o campesino, no me siento aludido, lo soy, y todos tenemos nuestras raíces allí, por el contrario, me siento feliz, porque aun cholo o campesino he podido vencer esas barreras, salir adelante y aportar a mi pueblo.

A cada insulto que recibo, recibo también el apoyo de muchas personas, eso me motiva y eso me lleva a soñar con un futuro mejor para todos los cajamarquinos, con igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida.

¿Y sobre la violencia?

Vuelvo a reafirmar mi compromiso con el pueblo: ¡No más mujeres maltratadas y asesinadas! Mire usted, mi madre pudo sacar adelante sus hijos sola, mi padre falleció y tuvimos que pasar momentos muy duros, aun así, mi madre fue una guerrera, nunca parecía estar pasando momentos difíciles, y eso hace que yo tenga ahora un profundo respeto por las mujeres. El ver como son maltratadas, quemadas, asesinadas, sinceramente me conmueve, y si Dios y el pueblo nos dan la oportunidad de gobernar, estableceremos políticas firmes que castiguen duramente a quienes maltraten a las mujeres y no solo a ellos, también a nuestros niños y adultos mayores. ¡basta de violencia en todas sus expresiones!

¿Se siente confiado de llegar a ser alcalde ingeniero?

Yo estoy convencido que Dios y mi pueblo nos darán la oportunidad de hacer grandes cosas por Cajamarca, no tengo miedo porque sé cómo hacer gestión pública, y como dijo Nelson Mandela: ““Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence el temor.”