Pobladores de comunidades lejanas son beneficiados con sillas de ruedas

Personas con discapacidad provenientes de comunidades lejanas de la región Cajamarca, fueron beneficiados con sillas de ruedas donadas por la Fundación Telefónica, en alianza con la Misión Cristiana Camino de Vida y la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de la municipalidad de Cajamarca.

Luz Vallejo Silva, vive en una comunidad distante en la provincia de Hualgayoc y hace un tiempo gestionó una silla de ruedas ante la municipalidad para su abuelita Sara Cerdán Altamirano de 88 años, que no puede caminar por una fractura en la cadera. “Ahora podré movilizarla y llevarla a sus terapias en el hospital”, expresó Luz, al agradecer el apoyo de los voluntarios de Telefónica, a la Municipalidad y a la misión cristiana Camino de Vida.

Elena Cholán recibió una silla de ruedas para su hija Maribel Mantilla Cholán de 20 años, que presenta problemas para caminar a consecuencia de un accidente que sufrió hace tres años en la provincia de San Pablo. “Ella (Maribel) no puede caminar, no siente sus piernas. Agradezco esta donación porque ahora podré movilizarla, antes tenía que cargarla y no nos alcanzaba la plata para comprar una silla”, dijo.

Daniel Llanos tiene 16 años y vive con su tía Nélida Infante en Santa Bárbara-Cajamarca. El muchacho no puede caminar y tiene esta dificultad desde su nacimiento. “Su mamá es discapacitada y su papá no se sabe dónde está, prácticamente no tiene padres”, cuenta muy acongojada la tía de Daniel.

La señora se hizo cargo de su sobrino desde muy niño y lo lleva a sus controles de rehabilitación. “Los médicos me han dicho que tiene posibilidades de caminar con terapias, pero lo más importante ahora es que podré movilizarlo gracias a la silla de ruedas”, señaló.

Un total de 20 personas entre niños, jóvenes y adultos, acompañados de sus familiares, llegaron el último sábado a la municipalidad de Cajamarca, del jirón Cruz de Piedra, para recibir en donación una silla de ruedas. A pesar del problema cada paciente de no poder caminar, todos mostraron su alegría y alivio al recibir la importante ayuda.