OSINERGMIN LANZA PLAN PILOTO DE APLICATIVO “CON FACILITO BALÓN DE GAS”

La Oficina Regional de Cajamarca ha lanzado un plan piloto denominado Facilito balón de gas, aplicativo que permite seguridad y ahorro a las amas de casa al adquirir un balón de gas licuado de petróleo. Juan Quispe Cuadros jefe de OSINERGMIN, explica en entrevista concedida a Panorama este aplicativo.

¿Señor Quispe Osinergmin está lanzando un aplicativo o plan piloto en qué consiste?

El día de hoy (martes 07 de agosto) está lanzando en la ciudad de Cajamarca el proyecto piloto de una aplicación denominada “Facilito Balón de Gas”, que lo que busca es que el ama de casa pueda tener en un teléfono con internet de un teléfono inteligente los locales de venta formales que se encuentran alrededor de su domicilio y, los precios de venta de cada uno de ellos, para luego decidir desde el mismo aplicativo hacer una llamada telefónica y que le puedan entregar el balón de gas a su domicilio, posteriormente al servicio el ama de casa puede calificar el servicio a través de la cantidad de estrellas que le pueda brindar al local, y finalmente si tiene denuncias o algún mal servicio puede generar la denuncia sobre el producto o el servicio.

¿Qué hace en este caso Osinergmin?

Lo que hace Osinergmin es brindar una plataforma para que la ama de casa compre de un lugar seguro, y por otro lado los locales de venta tengan una vitrina puedan exponer y poder conseguir clientes o usuarios para la venta del gas licuado de petróleo más conocido como gas doméstico.

¿Este aplicativo es sencillo para la ama de casa?

El aplicativo se puede descargar desde play store o del aplicativo para Iphone, simplemente es un aplicativo que lo hace desde el momento de ingresar usted como lo puedo mostrar es tener en el mapa los locales de venta que están alrededor tres kilómetros de radio donde está ubicado la persona, marcado en color verde el precio más cómodo como en este caso, y el color rojo el precio más alto, y además tiene los precios intermedios, entonces cuando uno le da simplemente un click al local de venta que ha elegido tiene la marca de gas que está vendiendo, el precio por cada tipo de balón de gas, y tiene la opción de hacer el llamado correspondiente, uno puede marcar aquí, llamar y simplemente se comunica con el local de venta.

¿Qué otra cosa puede reportar la ama de casa?

También puede reportar algún problema, qué tipo de problema quiere reportar, el balón no cuenta con etiqueta que informa el peso, el distribuidor de gas no quiere pesar el balón que me vendió, o el balón contenía menos cantidad de gas de lo adquirido, o el precio que aparece en este aplicativo no coincide con el que le están vendiendo, ahora nosotros como Sinergmin tomar las acciones que corresponden dentro del marco de supervisión

¿Dónde se va a realizar este plan piloto?

El plan piloto se está realizando por primer avez en el distrito de Cajamarca, Baños del Inca y Jaén, en la zona de Cajamarca, y con los resultados que tengamos vamos a expandirlo a nivel nacional.

¿Esto le va a permitir que la ama de casa compre en locales formales?

Es correcto, una de las interrogantes que tenían las amas de casa era decir, bueno, pero yo no sé qué local es formal y que local no es formal, pese a que nosotros damos una autorización, se denomina ficha de registro, sin embargo en este aplicativo están solamente los locales formales, o sea la ama de casa puede tener la seguridad que los locales que va a elegir de este aplicativo, son locales que cumplen con los requisitos indicados en Osinergmin, son locales formales, por lo tanto, le van a entregar una boleta de venta que les corresponde, los balones deben tener etiqueta de seguridad y de peso correspondiente, y finalmente si tuvieran algún inconveniente en casa como una fuga de gas, estos locales formales reciben capacitación de parte plantas envasadoras para actuar inmediatamente y minimizar el riesgo, entonces por el tema de seguridad también n os da una gran ventaja.

¿Cómo pueden hacer las consultas necesarias?

Como le digo simplemente los que tienen un teléfono con aplicativos entran a play store o el aplicativo para Iphone, descargar el aplicativo que se denomina facilito balón de gas y poder utilizarlo, simplemente si hay algunas consultas adicionales pueden comunicar a Osinergmin al 076341163, o a la línea gratuita 0800-41800.

¿Qué puede decirle a la población cajamarquina?

No invitar a toda la población que pueda descargar el aplicativo “Facilito Balón de Gas” cuando ellos va a saber que pueden obtener el mejor precio uno, dos que están comprando a locales formales y tres que tienen la opción de la seguridad, porque ellos le van a brindar cualquier asistencia en caso de que ocurra algún accidente.

¿Qué nos puede decir en cuanto al precio del balón de gas?

Es importante recordar que conforme a Ley General de Hidrocarburos, en el Perú, el precio del balón de gas es de libre mercado, no es regulado, así a través de este aplicativo, Osinergmin contribuye con información para que los usuarios puedan realizar la mejor elección al momento de comprar el balón de gas.