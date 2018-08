“Expansión de la economía peruana favorecerá la rentabilidad de la BVL”

En el 2018 se pintarían nuevamente de azul los resultados de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), lo que significaría tres años de expansión consecutiva luego del crecimiento registrado en el 2017 (28.3%) y 2016 (58.5%). Además, la instalación del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales limpiará el camino para mantener esta rentabilidad Marco Antonio Zaldívar. Presidente de la Bolsa de Valores de Lima, habla al respecto.

Por Raúl Gastulo

¿Qué expectativa tiene el Consejo Consultivo respecto al desarrollo de la BVL?

En mi opinión, mediante este comité, todos los participantes del mercado podrán encontrar una manera conjunta de desarrollar el mercado al democratizarlo, hacerlo más profundo y más líquido. Lo que observamos es que cada gremio tiene temas específicos que necesitan ser tratados en conjunto y de manera más integral, lo cual es positivo para la plaza limeña.

¿Se determinó qué procedimiento se agilizará en el mercado de capitales?

Se encontraron temas filosóficos importantes, como lograr una sola norma para fondos mutuos, como ocurre en el mundo. Aquí hay una regulación para personas naturales y otra para empresas. Esa diferencia no se observa en el mundo; entonces, cuando tú empiezas a abrirle mercado global, tienes problemas.

Otro tema que pudimos detectar es la regulación para las compañías de seguros.

Cuando las aseguradoras quieren invertir, tienen una normativa mucho más rígida que el de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), cuando estas últimas deberían contar con una estricta regulación porque se pone en juego el dinero de los afiliados, pero la compañía de seguros invierte el dinero de sus accionistas privados y tiene más restricciones.

¿Estos destrabes impactarán en la rentabilidad de la bolsa a mediano plazo?

Sí. Una definición muy buena que se dio en el Consejo Consultivo es que los fondos de inversión deberían ser de alguna manera los creadores de los vehículos de inversión porque son más flexibles.

De esa manera, en el comité se debatirán temas puntuales como ¿qué se necesita? o ¿por qué no se invierte en este mercado? Entonces, un sector dirá que no compra porque hay una traba en el mercado, pero otro podrá responder que lo solucionará.

Además, los debates que permitan destrabar procedimientos impactarán en la rentabilidad de la bolsa en el mediano o largo plazo.

¿Qué perspectivas tiene para el segundo semestre?

Queremos recuperar en este segundo semestre, con un poco más de tranquilidad política, el movimiento en la Bolsa de Valores de Lima. El movimiento en la bolsa ha bajado muchísimo de enero a junio, pues se registró una baja en la participación, sobre todo de inversionistas extranjeros. Eso tiene que ver un poco con el tema político local, pues los escándalos relacionados con el sistema judicial hacen que los inversionistas extranjeros sean cautos, como pasó en el primer trimestre, tras la fallida vacancia presidencial; pero, pese a todo, esperamos que los inversionistas continúen retornando al mercado local.

¿Cuáles son sus proyecciones en el tema de rentabilidad?

La rentabilidad es un tema coyuntural. Los primeros meses del año fueron buenos para la BVL, pero en junio se borraron todas las ganancias. Julio fue bueno, pero agosto no empezó tan bien. Al final de todo, es un desempeño que obedece a escenarios internacionales, como la baja del precio de los metales, producto de la guerra comercial; pero al hacer un análisis anual, espero que la rentabilidad sea positiva a fin de año, explicada por los sólidos fundamentos de la economía y los resultados positivos de las compañías, factores que se reflejarán al cierre del 2018. Sería el tercer año de crecimiento consecutivo.

¿Se marca una tendencia positiva?

No me atrevería a decirlo porque ya no hay espacio para crecer por los pocos valores que se registran; es más, mayores expansiones podrían generar una burbuja. Habría un mayor avance si se lograra más liquidez en el mercado. Si se observa un aumento en el flujo de empresas e inversionistas a la BVL, podría registrarse una rentabilidad significativa, pero con los valores actuales es difícil y hasta peligroso crecer más.

Consejo Consultivo del Mercado de Capitales

Se realizó la primera reunión del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú, foro que cuenta con la participación de instituciones de los sectores público y privado cuyo objetivo es promover el diálogo entre sus participantes para establecer una agenda de trabajo en pro del desarrollo del mercado peruano de capitales.

Para la presentación del Consejo Consultivo se contó con la participación del viceministro de Economía, Hugo Perea; el jefe de la Superintendencia del Mercado de Valores, José Manuel Peschiera; los directores de la SMV y sus principales funcionarios.

El Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú cuenta con la participación de miembros permanentes e invitados.

Entre ellos se cuenta a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asociación Peruana de Empresas de Seguros, Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, la BVL, Cavali y Procapitales.