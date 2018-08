Alcalde del distrito de Llama postula a su hijo de 21 años

Simón Saldaña Gonzáles pretendería heredar el cargo a Simón Saldaña Dávila.

Llama (Chota).- El actual alcalde del distrito de Llama, en la provincia cajamarquina de Chota, está haciendo postular a su hijo al cargo que él aún ostenta.

Simón Saldaña pretende heredar el sillón municipal que hoy ocupa, hasta el 31 de diciembre de 2018, a su hijo de 21 años.

Se debe precisar que el todavía burgomaestre de Llama es cuestionado por presunto direccionamiento de obras a empresas de sus amigos y familiares.

El alcalde Simón Saldaña Gonzales al parecer aspira implementar su propia dinastía en este distrito chotano.

Simón Saldaña, quién fuera electo en el 2014, ahora pretendería entregarle su cargo a su hijo Jordan Simón Saldaña Dávila, de 21 años, quien postula por el partido político Cajamarca Siempre Verde.

Jordan Simón Saldaña Dávila es un estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo.

Simón Saldaña hijo no cuenta con estudios universitarios concluidos, no se ha desempeñado en ningún trabajo, no tiene experiencia en gestión pública y lo peor es que no termina la universidad y se estaría haciendo pasar por ingeniero en su campaña política.

Pobladores del distrito de Llama consideran que la postulación del benjamín del actual alcalde es la desesperación, pues indirectamente se estaría tratando de ocultar las anomalías de la actual gestión.

Entre tanto, según el Jurado Electoral Especial (JEE) esta postulación no tendría ningún impedimento legal, precisó Informa.pe, a través de su cuenta social de Facebook.