Denuncian a policía por estafa

Se apodera de dinero y se niega a devolverlo. Fue denunciado en inspectoría.

Una madre de familia denunció a un efectivo policial que labora en la jurisdicción de Cajamarca por negarse a devolver un monto de dinero que le habría concedido en calidad de préstamo y que pese a haber transcurrido varios meses no ha tenido retribución.

María Sánchez Llanos, denunció al S.O. PNP Branco Vásquez Becerra por negarse a devolver una suma de dinero que la denunciante le proporcionó el año pasado en el mes de octubre, por la cual, pese a haber transcurrido varios meses hasta hoy, no le ha sido devuelta.

Según informó la denunciante, el S.O. PNP Branco Vásquez Becerra labora en el penal de Huacariz y pertenece a la región policial de Cajamarca, por lo que viene solicitando a sus superiores hagan cumplir el compromiso asumido y sanción a su falta de conducta moral.

“El Sub oficial Branco Vásquez Becerra me ha estafado, pese a que hicimos un documento notarial en el que se comprometía a devolverme los intereses más el capital de S/ 5,000 que le presté confiando en su palabra, no me ha devuelto nada en absoluto”, expresó.

La atribulada ama de casa indicó que el efectivo policial la convenció indicándole que se trataba de un problema monetario urgente que debía cubrir instándola a no desconfiar de su persona por tratarse de una autoridad que trabajaba con normas y valores éticos.

“Se ha aprovechado de mi condición humilde, soy una trabajadora y una persona mayor. Se ha burlado al no querer honrar su deuda. Hoy se niega a responder mis llamadas y mis mensajes y me ha dejado con muchos problemas debido a su incumplimiento”, añadió la afectada.

María Susana Sánchez expresó que cada vez que le cobra al efectivo policial recibe agresiones y tratos déspotas, además de burlas y palabras ofensivas. “Me ha causado daño moral y psicológico, además de deudas con entidades bancarias.

EL DATO

La agraviada ha interpuesto la denuncia en Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y espera que los superiores del sub oficial actúen con celeridad y no se haga el famoso espíritu de cuerpo que tanto daño le hace a la institución policial.