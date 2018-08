Los Cuellos Blancos del Puerto: Hoy definen prisión preventiva

El Poder Judicial convocó para ayer a una audiencia para resolver el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra el empresario Antonio Camayo y otros 12 presuntos miembros de la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

La citación fue realizada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

A Camayo y los demás involucrados se les imputan los presuntos delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado.

Cabe apuntar que, de los 13 involucrados, 11 fueron detenidos el pasado 29 de julio tras una operación de la policía y la fiscalía.

Entre los detenidos también se encuentran José Cavassa Roncalla, ex asesor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Gianfranco Paredes y Jhon Misha, respectivamente ex asesor y ex chofer de Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Este, sindicado como cabeza de la organización, ya cumple 36 meses de prisión preventiva.

La semana pasada se entregó otro presunto integrante de la banda. Se trata de Fernando Seminario Arteta, sobre quien pesaba una orden de detención preliminar emitida el 28 de julio por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Además, la medida de prisión preventiva se solicita contra el prófugo Marcelino Meneses Huapaya, quien viajó a Estados Unidosel pasado 24 de julio, antes de la operación.

Estos son todos los imputados, que continuarán detenidos hasta la realización de la audiencia y resolución de su situación jurídica.