SENASA realiza acciones de prevención y monitoreo para evitar contaminación de plaguicidas en productos agropecuarios

171,324 agricultores y ganaderos de las 25 regiones del país, han sido instruidos en prácticas de buen uso de plaguicidas y productos veterinarios

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA precisó que realiza de forma constante acciones de prevención, con la capacitación a los productores, y de monitoreo para evitar la contaminación de plaguicidas en los productos agropecuarios.

En lo que va del año, capacitó a más de 16,290 agricultores y ganaderos de las 25 regiones del país en buenas prácticas de producción e higiene, uso adecuado de plaguicidas y productos veterinarios, y monitoreo de contaminantes en alimentos agropecuarios.

Del 2012 a la fecha, se ha capacitado a más de 171,324 actores de la cadena productiva agropecuaria.

Además, SENASA inició la capacitación de jóvenes de quinto año de secundaria de regiones de mayor producción agraria, en manejo y disposición final de envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola.

Capacitación compartida

Los titulares de registro de plaguicidas están obligados a participar en el monitoreo, en la capacitación y difusión en el uso de estos insumos, según indica el DS Nº 001-2015-MINAGRI.

Ellos deben participar en el Manejo Integrado de Plagas y cultivos con el SENASA (divulgación técnica del uso y manejo correcto), establecer programas de capacitación y entrenamiento a su personal de ventas, asistentes, empresas aplicadoras. Participar con SENASA y Ministerio de Salud, en monitoreo, detección y cuantificación de residuos de plaguicidas en productos agropecuarios y alimentos. Actividades que serán fiscalizadas permanentemente.

Usuarios responsables

Los plaguicidas de uso agrícola de banda roja en la etiqueta (extremadamente y altamente peligrosos), solo pueden ser comprados con una prescripción (receta) agronómica emitida por un ingeniero agrónomo, en un establecimiento autorizado y fiscalizado por el SENASA.

El SENASA está trabajando, conjuntamente con los titulares de registro de plaguicidas, un programa de capacitación dirigido a los agricultores aplicadores de estos productos, por valles de mayor riesgo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las indicaciones en la etiqueta (dosis, momento de aplicación, cultivo, plaga, precauciones).

Exhortamos a los hombres y mujeres del campo, a no usar productos no registrados en SENASA porque su contenido no está garantizado y, en consecuencia, sus niveles de toxicidad y sus efectos son desconocidos. Asimismo, asistir a las charlas de capacitación que el SENASA realiza de manera continua en las regiones del Perú.