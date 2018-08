Víctor Vargas: “Proponemos a Cajamarca el plan bicentenario”

Panorama conversó con el candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca por el Partido Siempre Unidos Víctor Vargas Vargas, quien detallo su plan de gobierno de llegar a tener la confianza del electorado cajamarquino, también dio a conocer a su plancha de regidores, señalando que han sido todos admitidos por el Jurado Electoral especial de Cajamarca. La Propuesta del candidato Víctor Vargas, en su Plan de Gobierno busca posicionar a Cajamarca como una de las ciudades más importantes del país en el 2021.

¿Don Víctor Vargas cómo anda su campaña electoral?

Bueno nuestra campaña creo que cada día va ganando la aceptación de los cajamarquinos, estamos trabajando con mucha transparencia, estamos haciendo propuestas que sean factibles para Cajamarca.

¿Su candidatura y su plancha de regidores ya han recibido la admisión definitiva del JEE?

Permítame decirle por ejemplo que ayer (lunes 13) ya el Jurado admitió nuestra lista como inscrita lo cual quiere decir que estamos en carrera totalmente, y lo más interesante que ninguno de los integrantes de nuestra lista han sido tachados.

¿Quiénes lo acompañan?

En la lista está Héctor Garay, Félix Lezama, está Tulio Segura, María Pellisier, Paulino Vásquez, Victoria Marín, Mónica Rodríguez, dos jovencitas que tienen estudios en derecho y en arquitectura, está también Antonio Chilón, él es un pastor religioso muy estimado en su zona, también Víctor López, Leonardo Olivares, Alex Yopla, María Care, Moisés Mejía, esa es la lista completa que nos acompaña. Una mezcla de experiencia y juventud, porque nuestro objetivo es que en Cajamarca se vayan formando nuevos líderes que asuman las propuestas, que asuman la solución de los problemas de los cajamarquinos.

Denos a Conocer el plan de gobierno de llegar a la alcaldía provincial de Cajamarca

Nuestro plan de gobierno tiene un conjunto de elementos, todos ellos entrelazados, no son partes independientes sino que se mezclan unos a otros.

¿Qué quiere decir con esto?

Que estamos proponiendo a Cajamarca lo que le llamamos el Plan Bicentenario.

¿Qué es el Plan Bicentenario?

Es la preparación de Cajamarca que se debe de iniciar ya para que lleguemos a esos años con una ciudad que tenga los servicios, que tenga la infraestructura para atender por lo menos a una población de medio millón de habitantes, estamos hablando de agua, estamos hablando vías, estamos hablando de ordenamiento urbano, es decir, una ciudad que brinde calidez al ciudadano cajamarquino y también al visitante.

Explíquenos porque

Porque una de nuestras metas a través de nuestro programa “Cajamarca para el Mundo”, fortalecer el turismo, ampliar la oferta turística de Cajamarca, tenemos que cambiar lo que dicen las agendas de atractivos turísticos de Cajamarca que se repiten año a año, eso debe modificarse, entonces estamos pensando en una ciudad que sea atractiva, no solamente al cajamarquino, sino también a los que nos visiten, porque, porque Cajamarca tiene que ser un lugar donde el turismo juegue el rol fundamental ligado a las actividades productivas, y también al arte, arte, turismo, producción, son tres ejes que nos van a permitir fortalecer el turismo y la economía de Cajamarca.

¿Qué otras propuestas tiene su plan de gobierno?

Otra de las ideas fuerza para nuestra propuesta de campaña y de gobierno es el tema de “Limpieza total”, aspiramos a un ambiente saludable, por lo cual, necesitamos trabajar muy de la mano en la Municipalidad con las familias, con los negocios para hacer de Cajamarca una ciudad totalmente limpia. Otros de los temas es “Mi familia, mi negocio”, es decir, queremos que las familias se sostengan económicamente, y si hay que facilitarles para que tengan un negocio, lo haremos, eso nos permitirá ir resolviendo el comercio ambulatorio en Cajamarca.

Cajamarca no cuenta con un Mercado mayorista. ¿Ustedes han pensado en construirlo?

Planteamos un gran mercado mayorista que permita dar servicios, no solamente a la ciudad, sino también a Baños del Inca, a Jesús, Llacanora y a todas estas zonas aledañas, y por supuesto el tema de “Agua 24”, agua 24 horas para los cajamarquinos a través de lo que es la Planta de Tratamiento de El Cerrillo, hay que comenzarla ya, el agua hay suficiente en el río Chonta, no falta, y finalmente un programa que es diríamos así uno de los más importantes, porque, a través de ello queremos que los niños, que los jóvenes, los adultos mayores, dispongan de los ambientes necesarios que puedan ser su recreación, y lo que la vida diaria nos exige, este programa se llama “Cajamarca se mueve”, una vida sana apara las familias cajamarquina.

Todo lo que ha dicho sobre su programa de gobierno se tiene que hacer con recursos.

Claro que sí, pero una parte le corresponde al gobierno en eso no hay ninguna duda, por ejemplo porque siempre se ha trabajado en una carretera hasta el Cumbe Mayo, y porque nunca hasta Chetilla, porque, y siempre nos quejamos Chetilla es el lugar más pobre del Perú, o sea en lugar de lamentarnos tenemos que construir y hacer propuestas, y tenemos que, como dicen y disculpen el término, sacar recursos de la carpeta de Judas para que eso se haga, y los chetillanos nuestros amigos tengan mejores condiciones de vida. Y permítame allí agregar otro detalle, no, tenemos que pensar que a través de Chetilla tenemos que llegar a Kuntur Wasi, entonces tendríamos un hermoso circuito turístico, eso es lo que nosotros le proponemos a Cajamarca y a los cajamarquinos, y eso significa inversión privada, inversión pública, porque uno solo no lo va a poder hacer todo, tenemos que invitar, capacitar a la gente para que mejoren los servicios, etc., ese es el trabajo que nos proponemos hacer.

Se está viendo una campaña millonaria, con paneles electrónicos, pintas por doquier, etc. ¿Cómo analiza Ud. eso?

Bueno la campaña electoral siempre es un buen negocio, pero lo más importante yo diría es que todos y cada uno de los movimientos políticos que estamos participando, tenemos que rendir cuentas, tenemos que decir dé dónde sale el dinero, no es bueno mentirle al ciudadano, porque después eso se sabe, de como dicen, no, no hay nada oculto en este mundo, entonces desde ahora yo invocaría a todos los candidatos a que muestren sus cartas, a que nos digan cómo están financiando. Nosotros recién hemos empezado en estos días, además cumpliendo con lo que dice la ley electoral, no, la ley electoral dice que la propaganda política, en este caso arranca el 8 de agosto a 60 días de las elecciones. Pero hemos visto pintas, carteles y todo lo que Ud. señala desde hace dos años, hemos visto candidatos que supuestamente iban a ir con una organización política, hicieron sus pintas, y ahora con la misma desfachatez han colocado nuevas pintas, no, quien tiene para hacer dos campañas al mismo tiempo, discúlpenme, como entendemos eso, entonces yo creo que la transparencia, no es un asunto de exigirle al gobernante solamente, la transparencia que según hecho que se debe ir mostrando durante la campaña, caso contrario, bueno una vez que llegues, te olvidas y dices, que transparencia, quien dice, no vale, yo creo que no es así, todos tenemos que ser transparentes en todos los momentos y en especial cuando hacemos campaña política para que el ciudadano pueda escoger lo mejor, para que el ciudadano tome una buena decisión y no se equivoque.