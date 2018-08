“En América Latina 1 de cada 2 personas no está digitalizada”

La transformación digital (TD) podría generar a los gobiernos un 95% de ahorros en costos de trámites.

Para el año 2020 puede haber 50 mil millones de dispositivos conectados.

En el marco del primer día de CADE Digital se destacó la importancia de la conectividad como factor indispensable para reducir la pobreza y hacer crecer las clases medias. Según Pablo Bello, Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), en América Latina, una de cada dos personas no está digitalizada, siendo la región con menor crecimiento de productividad en los últimos veinte años. Bello, aseveró que sólo a través de buenas políticas públicas que hagan viables las telecomunicaciones se cerrarán las brechas. Por ejemplo, los países que conforman la Alianza del Pacífico cuentan con un mayor crecimiento en comparación al resto de países de América Latina.

Por otra parte, Juan Rivadeneyra, Director de Asuntos Regulatorios de Claro, manifestó que para el año 2020 puede haber 50 mil millones de dispositivos conectados y hasta 20 mil millones de dispositivos sin conexión. Indicó que no existe transformación digital si no hay conectividad y, no puede haber conectividad sin una buena infraestructura de soporte. En el caso del Perú, hasta hace año y medio una antena inalámbrica podía atender a cerca de 3,900 personas, lo cual indica que en el Perú existe una gran brecha de conectividad por superar. Rivadeneyra, exhortó a las autoridades a tomar conciencia sobre la importancia de la brecha digital, pues según el BID, la transformación digital podría generar a los gobiernos un 95% de ahorros en costos de trámites.

En el primer CADE Digital también se dio ejemplo de los cambios en una organización para una transformación digital exitosa; a cargo de Ana Lucía Caltabiano, Ejecutiva Senior de Recursos Humanos de América Latina de General Electric (GE). Para GE el reto principal fue integrar a los trabajadores en el cambio cultural a través del modelo de FastWorks, el cual, les permitió desarrollar productos e ideas en base a los insights de los propios usuarios. Es decir, el desarrollo permanente de prototipos bajo un sistema de evolución continua. También, señaló la importancia de dejar de enseñar herramientas, para pasar a entrenar líderes. En suma, General Electric lleva a cabo una cultura de co-creación que permite el desarrollo en conjunto de sus modelos y, refuerza e incentiva el potencial de los colaboradores.