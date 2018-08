“SUTEP rechaza incremento del gobierno, se declara en movilización permanente y no descarta una huelga nacional”

Panorama conversó con el profesor Alfredo Velásquez, secretario General Nacional del SUTEP, sobre el incremento anunciado a los maestros por parte del gobierno central que encabeza Martín Vizcarra al cual consideran una burla e insuficiente, además también tocó el tema de la Derrama Magisterial la cual sería intervenida según también anunció el mandatario.

¿Prof. Velásquez el gobierno ha anunciado un incremento de sueldos para los maestros, el SUTEP como lo ha recibido?

Bueno nosotros hemos concluido el sábado la sexta Asamblea Nacional donde han participado 24 delegados de 24 regiones, y todos por unanimidad han rechazado este supuesto incremento de remuneración por ser totalmente por ser totalmente irrisorio, indignante, y porque además excluye a los auxiliares de educación, y no incrementa tampoco a los maestros cesantes y jubilados que vienen ganando toda una miseria, no.

¿Uds. estaban en tratos con el gobierno hace algunos días. No llegaron a ningún acuerdo en cuanto sería el incremento?

Claro nosotros estamos pidiendo el 85 por ciento de la UIT, está en el pliego de reclamos que significa un promedio de 3 mil 500 soles que debería ser debatido, lastimosamente no han tenido la voluntad por lo menos debatir ese tema, y el gobierno y el ministro unilateralmente lo ha mencionado, lo ha manifestado y para nosotros es toda una preocupación.

¿Los ha sorprendido a ustedes este anuncio después de haber estado negociando con el gobierno y con el Ministro de Educación?

Por supuesto, porque con nosotros faltaba concluir el tema de la negociación colectiva en su última etapa que es el arbitraje, y ellos sabían que nosotros dentro del pliego de reclamos exigíamos un aumento de remuneraciones para docentes, auxiliares, cesantes y jubilados, y de ninguna manera estaba en nuestros planes, que el gobierno y más aún el ministro iba a manifestar un incremento irrisorio, insignificante de tres soles diarios que significa 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre.

¿La VI Asamblea general realizada por el SUTEP el sábado qué ha determinado. Alguna medida de fuerza?

Nos vamos a declarar en movilización permanente durante los días de la semana, y vamos a consultar un paro nacional de 24 horas, y no descartamos ninguna medida de lucha, incluida la huelga Nacional.

¿Cuándo se estaría conociendo esa medida?

Bueno nosotros vamos hacer la próxima semana, vamos hacer una movilización en cada una de las Direcciones Regionales a nivel nacional, y progresivamente vamos a estar consultando una medida de lucha de mayor envergadura.

¿Esto lo han determinado con los 24 delegados en su última asamblea?

Sí, vamos a hacer movilizaciones, plantones, vigilias, y progresivamente con ello vamos a hacer la consulta a un paro nacional, mostrando nuestra indignación, porque además nos solamente quieren darnos ese irrisorio incremento de remuneraciones, sino además la deuda social, el 30 por ciento de preparación de clase, solamente quieren pagar 200 millones que es el mismo presupuesto para este año, y que estos 200 millones no alcanza absolutamente para nada, incluso la ley indica que los que han cobrado este año son los mismos que se van a beneficiar el próximo año, y además dentro del presupuesto que se quiere aprobar en el congreso de la república a través del Ministerio de Economía quieren rebajar algo de tres mil millones menos, es decir, del presupuesto total un 31 por ciento menos que el presupuesto de este año para el próximo año, y eso para nosotros es una total preocupación, ¿desatención a nuestras demandas y desatención a nuestros estudiantes.

No cree que ante este incremento irrisorio como lo califican anunciado por el gobierno fortalece la posición de Pedro castillo que pide tres UITs de incremento?

De ninguna manera no creo que acepte esta migaja de que pretende dar el gobierno, nosotros como organización, como SUTEP seguimos siendo la organización legitima reconocida, los únicos interlocutores, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir exigiendo al gobierno para que cumpla las demandas del magisterio, caso contrario nosotros acudiremos a los órganos internacionales.

¿Otro tema que también le interesa al magisterio es la intervención a la Derrama Magisterial. Qué pueden decir al respecto?

Si efectivamente allí vemos un distractor como su objetivo central es no reconocer el incremento de remuneraciones para el magisterio, trata de estratégicamente planificar una intervención como el mismo presidente Vizcarra lo ha dicho de la derrama Magisterial, para que con los recursos que exista pueda cumplir sus compromisos con el magisterio, y eso obviamente es una preocupación, el magisterio con sus delegados asistentes el día sábado 18, han rechazado el intento de intervención de la Derrama Magisterial.

¿Explíquenos porqué han rechazado esta intervención?

Porque cuando se fundó en 1965, y durante 18 años estaba en manos de funcionarios del Ministerio de Educación, y prácticamente son ellos los que lo llevaron a la banca rota, se apropiaron de los fondos de los maestros, y cuando un maestro se retiraba después de haber cumplido varios años de servicio, obviamente no recibían u solo centavo, lo que recibían no alcanzaba siquiera para un pasaje urbano dentro de la zona de Lima, entonces creemos que, esa década nefasta, ese periodo nefasto no deberíamos permitir porque los fondos de esa institución, prestigiosa, exitosa en el ámbito nacional e internacional son fondos privados, son fondos que pertenecen exclusivamente la Magisterio Nacional.

¿Para ustedes como SUTEP la Derrama Magisterial está funcionando bien y que no debe de haber ningún tipo de intervención?

Obviamente es una organización democrática, es una organización prestigiosa, intervención, las intervenciones no se deben dar de partes de personas ajenas, de aquellos que no cotizan,. De aquellos que no están afiliados, de aquellos que han contribuido absolutamente nada, si hay algunos problemas, bueno nosotros convocaremos a una convención nacional para tratar esos problemas de esa organización, y como organización conjuntamente con el SIDEPS estaríamos buscando algunas alternativas de solución frente algunas demandas que tenga el Magisterio.

¿Qué le puede decir al Magisterio que está a la expectativa de lo que le anuncien al país?

Bueno al magisterio decirles que tengan confianza, que tengan fe y que estén a la expectativa, sin embargo no podemos confiarnos en el gobierno y los que vienen, y pretenden implementar sus políticas neoliberales de desregulación laboral, de desatención a nuestras demandas, y a participar de las movilizaciones que vamos hacer durante la próxima semanas a lo largo y ancho del país y a consultar una medida de lucha unitaria de ámbito nacional y que sea contundente, y que sea una respuesta en rechazo a esta ofensa que nos quiere hacer el ministro con el gobierno frente al supuesto incremento de remuneraciones que es una falta de respeto a la investidura del Magisterio Nacional.