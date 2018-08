Mejoran transitabilidad en malecón de Río San Lucas

Evitará contaminación ambiental y delincuencia.

Hace mucho tiempo que el Malecón del río San Lucas se había convertido en un foco infeccioso y peligroso para los transeúntes. Afortunadamente esto quedó atrás gracias a la inauguración de la obra de mejoramiento de la transitabilidad en el tramo comprendido de los jirones Del Batán y Guillermo Urrelo que ha realizado la municipalidad provincial de Cajamarca por más de 800 mil nuevos soles.

“Con esta obra mejoramos la calidad de vida de la población, ya que no sólo se le ha dado seguridad a la zona para que personas de mal vivir no continúen transitando por el lugar, sino también que personas que diariamente transitan por este conocido malecón ya no sientan el malestar por la basura que antes se encontraba a lo largo de esta vía”, indicó el alcalde Manuel Becerra.

Asimismo, el burgomaestre cajamarquino resaltó que la actual gestión edil tiene como prioridad recuperar espacios públicos que se encuentran vulnerables en diferentes zonas de la ciudad.

Por otro lado, moradores de la zona mostraron su conformidad con el trabajo del municipio, ya que personas de mal vivir aprovechaban el mal estado del malecón para ingerir bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas, lo cual representaba un peligro para los niños, vecinos y transeúntes.

Elizabeth Portocarrero Bazán, vecina de este sector agradeció al alcalde Manuel Becerra, por concretar esta obra tan esperada por los cajamarquinos. “Antes era una desgracia transitar por esta zona porque había basura y mucha delincuencia, pero ahora con el mejoramiento de este malecón viviremos más limpios y seguros”, acotó.

De igual forma, Orlando Bardales, Presidente de la Junta Vecinal del Sector 08 La Merced, manifestó que no sólo se mejorará la calidad de vida de los vecinos, sino también la transitabilidad de los alumnos que se encuentran en las diferentes instituciones educativas que se ubican cerca al lugar.

La obra comprende la construcción de calzada de concreto, cunetas, badenes, veredas, rampas, muro de protección y conexiones de agua potable y alcantarillado.