Cajamarca se posiciona como la principal región exportadora de café

En el primer semestre del 2018, Cajamarca exportó US$ 54 millones de café al mundo, registrando un crecimiento de 41% respecto al mismo período del año anterior (US$ 38 millones), informó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Explicó que el resultado obtenido en los primeros seis meses del año permitió que Cajamarca se posicionara como la principal región exportadora de café del Perú.

Si bien es cierto Cajamarca es la tercera productora del producto agrícola en el país (después de San Martín y Junín), entre enero y junio del presente, sus envíos reportaron crecimientos consecutivos.

De esta manera, la región del norte del país creció 24% en enero (US$ 20 millones); 148% en febrero (US$ 11 millones); 51% en marzo (US$ 5 millones); 48% en abril (US$ 3 millones); 33% en mayo (US$ 4 millones); y 17% en junio (US$ 12 millones).

Cabe destacar que, en cuanto al volumen exportado, Cajamarca lidera también el listado de las regiones. De enero a junio, este departamento despachó 22 757 toneladas de café (+43%).

OTRAS REGIONES QUE DESTACARON

En el citado período también destacaron las exportaciones de café de Lambayeque (+29%) y de Amazonas (+8%). Ambas representan a la tercera y sexta región exportadora de este grano en el Perú.

EXPORTACIONES DE CAFÉ

En el primer semestre del año 2018, las exportaciones peruanas del grano sumaron US$ 135 millones. Respecto al volumen exportado aumentó en 6%, alcanzando las 52 470 toneladas.

DATOS IMPORTANTES

Entre enero – junio 2018, la Macro Región Norte exportó café al mundo por una suma de US$ 76 millones, creciendo 36% respecto al mismo periodo de 2017. Los envíos del norte explicaron más de la mitad del total exportado de café (56% de participación).

Las exportaciones de café de la Macro Región Selva, Centro y Sur sufriendo caídas.