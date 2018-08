Hualgayoc visita al ‘Papá’

El Torneo de la Segunda División no se detiene y la fecha 22 se juega hoy y mañana, entrando a la recta final para conformar los equipos que van a clasificar a la liguilla final que determinará al campeón con ascenso directo a Primera División y a los dos equipos que tendrán que ir a repechaje con los clubes de la Copa Perú.

Por tal motivo, el cuadro del Deportivo Hualgayoc viajará hasta el Cusco para enfrentar al siempre complicado Cienciano. Los azulinos llegarán motivados al encuentro luego de ganar por 1-0 a Cultural Santa Rosa.

Por su parte, el elenco imperial bajó al quinto lugar luego de perder por la mínima diferencia ante el Juan Aurich en Chongoyape.

PROGRAMACIÓN – SEGUNDA DIVISIÓN: HOY: 1:00 p.m. Los Caimanes vs. Alianza Atlético/ Deportivo Coopsol vs. Sport Loreto, 3:00 p.m. Santa Rosa vs. Alfredo Salinas, 3:30 p.m. Cienciano vs. Deportivo Hualgayoc

MAÑANA: 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Juan Aurich, 3:30 p.m. Carlos Mannucci vs. Willy Serrato/ Sport Victoria vs. Unión Huaral